Иран пока отказывается передавать России баллистические ракеты для войны против Украины — Буданов
Иран поставляет России оружие для полномасштабной войны против Украины, в частности дроны-камикадзе (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Россия рассчитывает пополнить свой арсенал иранскими баллистическими ракетами, но Тегеран пока отказывается поставлять их.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.
По его словам, в обмен на ракеты РФ предлагает Ирану научные ноу-хау для военной промышленности. Буданов назвал это только началом.
«Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия запустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится», — заявил Буданов.
Согласно заключенному летом контракту, Москва приобрела у Тегерана 1700 дронов-камикадзе Шахед — их поставляют траншами. По состоянию на 23 декабря Россия выпустила около 540 таких беспилотников, нанося тактические удары вдоль линии фронта, по электростанциям, опорам линий электропередач и электрическим подстанциям, рассказал глава ГУР. Их производство стоит около $7000 за единицу, хотя сколько на самом деле Россия заплатила Ирану за это оружие, неясно.
Ранее в командовании Воздушных сил говорили, что у Украины нет на вооружении ПВО, способных уничтожать иранские баллистические ракеты; представители власти называли возможные поставки России дополнительным вызовом для ВСУ.
Иран последовательно отрицает, что имеет отношение к поставкам дронов-камикадзе России, использующей их для террора мирных жителей и уничтожению энергетической инфраструктуры Украины. После выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, где он заявил, что Россия нашла сообщника в своей политике геноцида — Иран — Тегеран начал ему угрожать.