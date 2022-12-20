Боррель призвал Иран немедленно прекратить военную поддержку России 20 декабря, 13:58 Боррель встретился с главой МИД Ирана (Фото:Yves Herman/Reuters)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал Иран немедленно прекратить военную поддержку России.

Об этом он сообщил в своем Twitter после встречи с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амир-Абдуллахианом.

«Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир-Абдуллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране», — написал Боррель.

Видео дня

Он добавил, что во время переговоров была достигнута договоренность «держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров».

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.

СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников.

Иран отрицает поставки вооружения России, которые ее войска затем используют для атак по Украине.





