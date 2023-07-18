Главный союзник РФ. Иран поддержал территориальную целостность Украины

18 июля, 18:14
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Флаг Ирана (Фото:mostafa meraji / Pixabay)

Флаг Ирана (Фото:mostafa meraji / Pixabay)

Власти Ирана не признают захват Россией украинских территорий и выступают за уважение территориальной целостности всех государств.

Об этом заявил на пресс-конференции в Тегеране глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян, сообщает The Moscow Times.

«Мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права», — сказал он, добавив, что Тегеран настаивает на необходимости прекратить войну «путем политического диалога».

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В Тегеране также считают неприемлемым вмешательство Москвы в вопросы территориальной целостности Ирана, подчеркнул министр, намекая на дипломатический скандал, который разгорелся на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. Там российские дипломаты призвали к переговорам о статусе трех островов близ Ормузского пролива, которые Иран считает своими и на которые также претендуют ОАЭ.

В ответ МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, выразив тому протест. От российской стороны были получены «разъяснения», но Тегеран не считает их достаточными, заявил на пресс-конференции Абдоллахиян.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Иран Война России против Украины

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