Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине в ответ на атаку на иранское судно, однако благодаря интенсивным дипломатическим усилиям ситуацию удалось стабилизировать, пишет New York Times со ссылкой на иранских и западных официальных лиц.

После удара по иранскому коммерческому грузовому судну в Каспийском море, в результате которого, как заявляют в Тегеране, погиб моряк, иранские официальные лица были полны решимости принять ответные меры. Некоторые лица, ознакомленные с разведданными, сообщили, что ожидали запуска Ираном по Украине баллистической ракеты с небольшой боеголовкой, чтобы нанести «относительно небольшой ущерб». По данным NYT, целью мог стать один из черноморских портов Украины.

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Любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, приведет к резкой эскалации и риску спровоцировать более масштабную войну, учитывая напряженность в отношениях между двумя странами, вызванную союзом Ирана с Россией, пишет NYT.

Аналитик, близкий к иранскому правительству, Мехди Рахмати отметил, что, хотя некоторые иранские политические деятели призывали к ответному удару по Украине, другие советовали проявить сдержанность.

«Украина — не маленькая и незначительная страна. Она обладает опытом ведения боевых действий и пользуется логистической поддержкой со стороны Америки и Европы. Мы ничего не выиграем, открыв новый фронт в войне», — заявил Рахмати в телефонном интервью из Тегерана.

По данным NYT, ситуацию удалось удержать под контролем после ряда дипломатических переговоров. Вскоре после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил Украине ответными мерами, глава МИД Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре со своим иранским коллегой. После звонка Арагчи написал в соцсети X, что Сибига назвал нападение на грузовое судно непреднамеренным. В то же время Тегеран требует «возмещения ущерба».

Арагчи также сообщил о разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас о «способах содействия снижению напряженности в регионе».

Пока неясно, как долго удастся удерживать напряженность под контролем, резюмирует NYT.

Инфографика: NV

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

25 июля СБУ сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

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В тот же день Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал ряд заявлений, пригрозив Украине ответом на удар по судну и назвав это попыткой втянуть Европу в войну.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю щахеды, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».

28 июля в украинских Telegram-каналах распространилась информация о том, что Иран якобы планирует нанести ракетный удар по Украине в течение ближайших 48 часов. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что официальных данных о намерениях Тегерана нет, однако Иран обладает потенциальными возможностями для нанесения удара по Украине.

В тот же день Сибига сообщил о телефонном разговоре с Арагчи, отметив, что цель Украины — избежать ненужной эскалации. После этого глава МИД Ирана также заявил, что Тегеран не стремится к эскалации.