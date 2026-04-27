Иран передал США новый мирный план, который предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение войны, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и еще два источника. В то же время Тегеран предлагает отложить на более поздний срок переговоры по ядерной программе.

По данным Axios, предложение, которое Иран передал США через пакистанских посредников, направлено на урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и американской блокады.

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Тегеран предлагает Вашингтону продлить перемирие на длительный срок или достичь окончательного прекращения войны, а переговоры по ядерной программе начать после открытия Ормузского пролива и отмены блокады.

Как отмечает издание, Белый дом получил предложение, но пока неизвестно, готовы ли США его рассмотреть.

«Это деликатные дипломатические переговоры, и США не ведут их через прессу. Как отметил президент, у США есть все козыри, и они заключат сделку только при условии, что интересы американского народа будут на первом месте, и ни за что не позволят Ирану получить ядерное оружие», — заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс.

Снятие блокады Ормузского пролива и прекращение войны лишит президента США Дональда Трампа рычагов влияния на любых будущих переговорах по двум главным военным целям США: ликвидировать иранские запасы обогащенного урана и добиться того, чтобы Иран приостановил обогащение.

По словам трех американских чиновников, в понедельник, 27 апреля, Трамп проведет совещание в Ситуационной комнате по Ирану с участием своих ведущих советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики.

25 апреля Трамп отменил поездку спецпредставителя США Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном.

Он пояснил, что американской делегации нет смысла 18 часов лететь в Пакистан, поскольку США «имеют все карты» в войне с Ираном.

21 апреля Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

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22 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что перемирие в войне с Соединенными Штатами «будет иметь смысл» только при условии прекращения «морской блокады» и прекращения «воинственных действий» Израиля.