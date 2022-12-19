В Иране назвали сотрудничество с РФ «общим интересом, не направленным против третьей страны» 19 декабря, 06:55 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В министерстве иностранных дел Ирана заверяют, что укрепление сотрудничество с Россией, которая ведет войну против Украины, не направлено на третью страну.

Об этом пишет Times of Israel.



«Сотрудничество между Ираном и Россией в различных областях, включая оборону, расширяется в рамках общих интересов… и не против какой-либо третьей страны», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

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Также он обвинил Вашингтон «в ведении пропагандистской войны» после заявления главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что отношения Москвы с Тегераном «представляют реальную угрозу» для союзников на Ближнем Востоке.

Канаани назвал такие комментарии «необоснованными» и сказал, что они являются частью «пропагандистской войны США против Ирана».

По его словам, американские официальные лица «продолжают свои безосновательные политические претензии и незаконные действия против Исламской Республики Иран, ставя под сомнение обычные средства обороны и военное сотрудничество между Ираном и Россией».

В заявлении представителя МИД Ирана говорится, что Тегеран «действует независимо в регулировании своих внешних отношений и не спрашивает ни у кого разрешения».

Так, Тегеран игнорирует опасения США по поводу растущего военного партнерства между Ираном и РФ.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов у Тегерана.