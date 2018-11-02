Иран отреагировал на восстановление американских санкций

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что США не смогут добиться своих экономических и политических целей, восстановив все санкции, ранее снятые в рамках ядерной сделки.

По словам официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми, новые санкции США будут в основном иметь "психологическое воздействие", передает Reuters.

"Америка не сможет осуществить какие-либо меры против нашей великой и храброй нации... У нас есть знания и способность управлять экономикой страны", - сказал представитель МИД Ирана, комментируя восстановление санкций США в отношении жизненно важных нефтяных и финансовых секторов страны.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех американских санкций в отношении Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

Первый пакет санкций против Ирана вступил в силу 7 августа. Под санкции подпадают и другие страны, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.