Иран отверг перемирие США и заявил о готовности прорвать блокаду

Об этом сообщает государственное телевидение Ирана и агентство Tasnim.

По данным иранских государственных СМИ, Тегеран не признает решение Дональда Трампа о продлении перемирия.

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Советник спикера иранского парламента Махди Мохаммади заявил, что продление перемирия позволит США нанести новый удар по Ирану.

«Продолжение морской блокады является продолжением враждебности. Пока блокада сохраняется, Иран по крайней мере не будет открывать Ормузский пролив, а в случае необходимости прорвет блокаду силой», — заявили в Тегеране.

Белый дом подтвердил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где должен был возглавить американскую делегацию на новом раунде переговоров с Ираном. Ранее Иран отказался от участия в этих переговорах, назвав их «пустой тратой времени».

В понедельник, 22 апреля, президент США Дональд Трамп объявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не представят свое предложение о мирном урегулировании.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран пошел на значительные уступки в переговорах с США и что соглашение о прекращении войны может быть заключено «довольно скоро». В тот же день Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.

18 апреля Трамп провел срочное совещание в ситуационной комнате Белого дома из-за нового напряжения вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия.

Сообщалось, что Иран снова усилил контроль над Ормузским проливом и фактически объявил его закрытым в ответ на продолжающуюся американскую блокаду иранских портов. Агентство также пишет об обстрелах судов во время прохождения пролива и о том, что Трамп публично обвинил Тегеран в попытке шантажа.

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21 апреля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран согласился на новый раунд переговоров с США, для которых вице-президент Джей Ди Вэнс поехал в Пакистан. Белый дом ждал от Тегерана ответ весь день 20 апреля.