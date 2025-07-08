Иран приобрел у Китая партию зенитных ракетных комплексов, чтобы восстановить свою противовоздушную оборону, которая понесла значительные потери во время 12-дневной войны с Израилем . Об этом сообщает издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

По словам арабского чиновника, который имеет доступ к разведданным, передача вооружения состоялась после 24 июня, когда Иран и Израиль договорились о перемирии. Точное количество полученных комплексов и их типы неизвестны, однако отмечается, что Тегеран рассчитался за них нефтью.

Еще один источник сообщил, что союзники США в арабских странах знали об этой сделке и уведомили о ней американцев.

Китай является крупнейшим импортером иранской нефти, а Администрация энергетической информации США в майском отчете заявила, что почти 90% иранского экспорта нефти и конденсата поступает в Пекин, отмечает издание.

Как сообщило в ноябре 2024 года The Moscow Times, в Иране заявили, что им не нужны российские зенитно-ракетные комплексы С-400, аргументировав это тем, что иранские системы лучше.

Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские системы ПВО имеют большие возможности, чем российская С-400.