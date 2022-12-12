Иран хочет ограничить дальность ракет, прежде чем передать их России — СМИ 12 декабря, 21:49 Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Иран хочет ограничить дальность ракет, которые планирует передать стране-агрессору России для войны против Украины, — об этом сообщает Axios со ссылкой на четырех высокопоставленных израильских чиновников.

По словам собеседников издания, Иран опасается международной реакции. Axios отмечает, что поставка России иранских баллистических ракет нарушит резолюцию Совета безопасности ООН и может запустить механизм, по которому Иран снова попадет под санкции ООН. Это «будет проблематично для Ирана и тем более для России, которая является постоянным членом Совбеза ООН», отмечает Axios.

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Израильские чиновники заявили, что давление международного сообщества не остановило Иран от передачи ракет России, и поставки собираются начать «в ближайшее время». При этом Иран собирается поставить только ракеты с дальностью менее 300 км и модифицировать другие, чтобы они не выходили за рамки резолюции. Так, сообщается, что ракеты Fateh-110 модифицируют, а передачу ракет Zolfaghar с дальностью 700 км уже не рассматривают.



Инфографика: НВ

Ранее СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.