Иран официально отказался пересматривать ядерное соглашение

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф в четверг, 3 мая, заявил, что его страна не станет вести переговоры об изменении ядерной сделки от 2015 года.

"Иран не станет повторно вести переговоры о том, о чем было договорено несколько лет назад и было имплементировано", - цитирует Зарифа DW.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана обвинил Соединенные Штаты в "последовательном нарушении ядерной сделки". По его мнению, Вашингтон "запугивал" другие государства, чтобы предотвратить возвращение бизнеса в Иран.

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Зариф подчеркнул, что иранские ракеты рассчитаны на меньшие расстояния, чем те, что есть у других стран региона, в частности у Саудовской Аравии.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что в случае выхода США из ядерной сделки его страна также прекратит в ней участие. Также в Тегеране обещают восстановить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

Официальный Берлин призвал Трампа сохранить действующее соглашение с Ираном, а генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что существует риск войны, если международное соглашение не сохранится.

Американский президент уже ведет переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном о новом соглашении с Ираном.