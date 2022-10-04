Иран не признает результаты российских псевдореферендумов 4 октября, 16:23 В нападении России на Украину представитель МИД Ирана Нассер Канаани обвинил НАТО (Фото:пресс-служба МИД Ирана)

Иран не будет признавать результаты российских псевдореферендумов и призывает соблюдать принцип территориальных целостностей стран. При этом в войне России против Украины Тегеран винит НАТО и США.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Нассер Канаани, сообщается на сайте дипведомства страны.

«Исламская Республика Иран, как всегда и исходя из своих принципиальных позиций, подчеркивает необходимость полного соблюдения принципа территориальной целостности стран как фундаментальной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о российских «референдумах» в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

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Он добавил, что Иран призывает избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить путь к миру, стабильности и спокойствию.

Также, по его словам, Иран поддерживает любые усилия, которые предпринимаются для мирного урегулирования конфликта в Украине, и всегда заявлял о своей готовности содействовать этому процессу.

При этом в нападении России на Украину Тегеран винит НАТО.

«К сожалению, бушующий огонь войны в Украине, вызванный провокационными действиями НАТО и возглавляемый США, все еще бушует, а усилия по снижению напряженности и конфликта не дали никаких результатов из-за действий некоторых вовлеченных сторон, которые преследуют свои интересы в продолжении кризиса и напряженности», — сказал он.

Ранее МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации из-за использования оккупантами иранских дронов, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено. В МИД Ирана заявили, что сожалеют об «ухудшении отношений» с Украиной.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран, а также некоторые союзники Кремля заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.