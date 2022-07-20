США не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники 20 июля, 11:24 Координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В Белом доме заявили, что США пока не видят признаков того, что Иран передал России беспилотники.

Об этом в ходе брифинга сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Комментируя визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Иран, Кирби отметил, что это показало, насколько изолированной оказалась Россия после вторжения в Украину.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России до нескольких сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружение.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что его страна не собирается поставлять оружие РФ.

В Госдепе США пообещали ввести новые санкции против Ирана в случае решение передать российской армии беспилотники.

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