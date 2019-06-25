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Президент Ирана назвал Белый дом «умственно отсталым»

25 июня, 11:17
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freeimage4life/Flickr

Хасан Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал санкции США в отношении верховного лидера Ирана Али Хаменеи и назвал Белый дом «умственно отсталым».

В эфире государственного телевидения Рухани назвал санкции США против Али Хаменеи признаком отчаяния, так как у последнего нет активов за границей.

«Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый… стратегическое терпение Тегерана не означает, что мы боимся», — цитирует Рухани Reuters.

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24 июня президент США Дональд Трамп подписал новый указ о введении «жестких санкций» против Ирана. В новый санкционный список внесли верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

По словам Трампа, ограничения введены в ответ на уничтожение иранскими силами беспилотника США.

В июне Корпус стражей Исламской революции сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана. В МИД страны заявили, что беспилотник вылетел из ОАЭ и нарушил воздушное пространство Ирана.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану, но приостановил его из-за потенциально большого количества жертв.

Теги:   США Хасан Рухани Иран

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