Иран нанес в Сирии ракетный удар по предполагаемым организаторам теракта на параде в Ахвазе

Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе.
Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars.
Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.
Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства.
При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.
Ранее сообщалось, что во время военного парада в Ахвазе, посвященному началу ирано-иракской войны 1980-1988 годов, произошла стрельба.
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В результате атаки погибли по меньшей мере 24 человека, более 50 получили ранения.
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