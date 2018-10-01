01 октября 2018, понедельник

Иран нанес в Сирии ракетный удар по предполагаемым организаторам теракта на параде в Ахвазе

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Удар был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар

Удар был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар

Иранские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии, где, как утверждается, скрывались организаторы теракта на военном параде в Ахвазе.

Об этом со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передает агентство Fars.

Ответственность за взрыв на военном параде Тегеран возложил на группировку Такфири.

Как сообщается, удар по ее позициям был нанесен с помощью баллистической ракеты Зульфикар иранского производства.

При этом количество убитых или пострадавших в результате атаки не уточняется.

Ранее сообщалось, что во время военного парада в Ахвазе, посвященному началу ирано-иракской войны 1980-1988 годов, произошла стрельба

В результате атаки погибли по меньшей мере 24 человека, более 50 получили ранения.

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