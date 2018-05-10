Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах

О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей ЦАХАЛ Захи Дабушна своей официальной странице в Twitter.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.

Также отмечается, что по словам пресс-секретарь армии обороны Израиля, Тель-Авив рассматривает инцидент как "иранскую атаку".

В то же время телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", - говорится в сообщении.

Как передает SANA со ссылкой на военный источник, сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра.

צה"ל: לפני כשעה זוהו כ-20 שיגורים של רקטות ששוגרו על ידי כוח קודס האיראני לעבר קו המוצבים הקדמי של צה"ל ברמת הגולן. בוצעו מספר יירוטים של מערכת כיפת ברזל. לא ידוע על נפגעים. צה"ל ערוך ומוכן למגוון רחב של תרחישים ורואה את האירוע בחומרה. @moyshis pic.twitter.com/gMrxFrCydK — כאן חדשות (@kann_news) 9 мая 2018 г.

#التغطية_مستمرة

فيديو جديد

يوثق فشل القبة الحديدة في التصدي لصواريخ الجيش العربي السوري pic.twitter.com/hkghRt2Cu1 — raedsyrian002 (@raedsyrian002) 9 мая 2018 г.

Напомним, 8 мая военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты. Позже СМИ сообщили о двух погибших в результате обстрела.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Атака Израиля против Сирии совпала с объявлением президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Давний враг Ирана Израиль поддержал Вашингтон в этом решении.