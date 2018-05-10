Иран нанес массированный ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах

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О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно
Фото: almayadeen.net

О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно

Иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах, сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей ЦАХАЛ Захи Дабушна своей официальной странице в Twitter.

Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. О жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно. 

Также отмечается, что по словам пресс-секретарь армии обороны Израиля, Тель-Авив рассматривает инцидент как "иранскую атаку".

В то же время телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

"ВВС Израиля разбомбили позиции в Хан-Арнаба в Сирии", - говорится в сообщении.

Как передает SANA со ссылкой на военный источник, сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра.

Напомним, 8 мая военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты. Позже СМИ сообщили о двух погибших в результате обстрела.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Атака Израиля против Сирии совпала с объявлением президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Давний враг Ирана Израиль поддержал Вашингтон в этом решении.

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