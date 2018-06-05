Иран намерен увеличить мощности по обогащению урана в стране

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что ведомство направит в МАГАТЭ письмо о том, что Иран начинает увеличивать мощности по обогащению урана, сообщает Reuters со ссылкой на агентство ISNA.

"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, сообщается, что процесс увеличения мощностей по производству газа UF6 (гексафторид урана)... начнется во вторник", - цитирует агентство заявление Камальванди.

Он добавил, что у Ирана есть возможность ускорить производство центрифуг, которые используются для обогащения урана. UF6 является исходным сырьем для центрифуг.

Как сообщается, ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана немедленно начала подготовку к обогащению урана, если ядерная сделка, подписанная в 2015 году, развалится после выхода из нее США.

Ранее Тегеран выдвинул Европе требования для сохранения ядерного соглашения.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл сделку несправедливой и сомневался в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.