Иран и КНДР рассматривают возможность и дальше поставлять оружие России — США 14 января, 01:53 Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Иран и КНДР, уже передавшие России оружие и боеприпасы для атак по Украине, продолжают рассматривать возможности новых поставок. Совбез ООН запретил подобные поставки.

Об этом заявила постоянный представитель США при Совете безопасности ООН Линда Томас-Гринфилд.



По ее словам, люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает Россию.

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"Мы считаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России", - сказала посол.

Она призвала Тегеран сменить курс и не делать этих шагов.

Кроме того, по словам Томас-Гринфилд, Северная Корея публично заявляет, что не оказывает поддержки России. Однако эта страна предоставляла оружие ЧВК Вагнера, являющееся прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

«Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК», — добавила представительница США.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и придерживаться резолюции СБ ООН. Посол также обратилась с призывом к членам Совбеза поддержать США по этому вопросу.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло убеждена, что Россия не выявляет никаких признаков прекращения боевых действий в Украине.

«Война в Украине близится к своей годовщине, а конца боев и страданий не видно. Все время праздников вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по ключевым украинским городам», — сказала Дикарло.

В свою очередь постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что война против Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

"Нынешняя ситуация в Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе", - сказал дипломат.