Иран может способствовать широкомасштабным военным преступлениям в Украине — Белый дом 9 января, 20:31 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

В Белом доме считают, что Иран может способствовать военным преступлениям в Украине, передавая дроны-камикадзе России.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

«Их оружие используется для убийства гражданских лиц на Украине и для того, чтобы попытаться погрузить города в холод и тьму, что, с нашей точки зрения, ставит Иран в такое положение, когда он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям», — заявил Салливан.

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19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, которую считают крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов.