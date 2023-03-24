Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев, если захочет — генерал Милли 24 марта, 13:09 Генерал Марк Милли (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев, если решит это сделать, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Соединенные Штаты не позволят Тегерану его развернуть.

Об этом Милли сказал во время выступления в Конгрессе 23 марта, пишет The Wall Street Journal.

«С того момента, как Иран принял решение… Иран может изготавливать расщепляемый материал для ядерного оружия менее чем за две недели, а для производства собственно ядерного оружия понадобится еще несколько месяцев», — дал оценку генерал.

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В феврале американские спецслужбы говорили, что Тегеран не делает шагов, необходимых для превращения полученного ядерного материала в бомбу. Милли уверяет, что США «не разрешат развернуть ядерное оружие».

«Мы, военные Соединенных Штатов, разработали несколько вариантов для нашего национального руководства, которые следует рассмотреть, если или когда Иран когда-нибудь решит разработать реальное ядерное оружие», — сказал он.

Переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа в 2018-м, зашли в тупик в прошлом году. Тегеран всегда заявлял, что его ядерная программа преследует "исключительно мирные цели", однако это единственная неядерная страна, которая производит 60% высокообогащенного урана. В 2015 году МАГАТЭ пришло к выводу, что Иран осуществлял программу создания ядерного оружия как минимум до 2003-го.

В ноябре 2022 года СМИ писали, что, по мнению разведки США, Иран попросил у России помощи в поддержке его ядерной программы. Предполагают, что Тегеран просил Москву помочь в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива.