Россия пытается ввезти около 20 тысяч снарядов из Ирана — Буданов 22 февраля, 12:57 По данным ГУР, Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Россия пытается завезти партию из 20 тысяч артиллерийских снарядов из Ирана на фоне истощения собственных запасов.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes.

«Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами», — отметил он.

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При этом Буданов добавил, что подтвержденной информации о поставках вооружения России Северной Кореей нет.

Иран тайно поддерживает действия РФ против Украины, поставляя кремлевскому режиму дроны-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине. При этом, официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.



