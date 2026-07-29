Люди в Тегеране проходят мимо билборда с изображением покойного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, 13 июля 2026 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту в Украине в ответ на украинскую атаку на иранское судно. Однако серия дипломатических контактов на данный момент позволила разрядить эту ситуацию.

Однако существует ли вероятность, что Иран когда-нибудь решится атаковать Украину — в эфире Радио NV рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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«Теоретически он может это сделать — что его сдерживает? Но это означало бы, что в Европе может что-то измениться, ведь европейцы выступали против кампании США в отношении Ирана. Однако появление иранских ракет в европейском небе может изменить их мнение и, конечно же, повлиять на действия европейских лидеров. Не думаю, что это отвечало бы интересам Ирана», — отметил Хара.