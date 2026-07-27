Есть ли у Ирана ракеты, способные достичь Украины: анализ Defence Express
Иранская баллистическая ракета Khorramshahr (Фото: Iran’s Ministry of Defence/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Иран располагает значительным арсеналом баллистических ракет средней дальности, часть из которых потенциально может достичь территории Украины. Наибольшую угрозу среди них представляет ракета Khorramshahr, дальность которой оценивается примерно в 4000 километров. Об этом сообщает Defence Express.
Отмечается, что иранские ракеты Ghadr, Emad и Sejjil имеют дальность полета около 2000 км, что позволяет запускать их из северных районов Ирана по целям на территории Украины. В то же время Khorramshahr является самой дальнобойной ракетой в этом классе — она демонстрировала способность преодолевать расстояние до 4000 км.
Ракеты Ghadr и Emad созданы на базе Shahab-3, которая, в свою очередь, ведет свое происхождение от северокорейской Hwasong-7, разработанной на основе советской ракеты Р-17 комплекса «Эльбрус». Обе иранские ракеты являются одноступенчатыми и работают на жидком топливе. Они оснащены отделяемой боевой частью массой около 750 кг. Стартовая масса ракет составляет примерно 19 тонн, а длина — 16,6 метра.
В более новой версии Emad используется боевой блок с аэродинамическими поверхностями, который, по заявлениям Ирана, способен маневрировать в полете. В то же время это частично снизило дальность полета ракеты: в ходе испытаний 2021 года она преодолела около 1800 км.
Sejjil отличается от предыдущих моделей использованием твердотопливной системы и двухступенчатой конструкцией. Это позволяет быстрее подготовить ракету к запуску. Она имеет более крупные габариты: стартовая масса составляет около 26,6 тонны, а длина — 17,6 метра. Боевая часть для дальности 2000 км весит около 700 кг, тогда как для меньшей дальности ракета может оснащаться боевой частью массой до 1500 кг.
Особое внимание эксперты уделяют ракете Khorramshahr, которую Иран впервые представил в 2017 году. Считается, что она создана на основе северокорейской BM-25 Мусудан (Hwasong-10), ведущей свое происхождение от советской ракеты для подводных лодок Р-27.
Khorramshahr — это одноступенчатая ракета на жидком топливе, существующая в нескольких вариантах. Версия с дальностью около 2000 км может нести боевую часть массой до 1500 кг. У модификации с дальностью до 4000 км, о которой Иран долгое время не сообщал, масса боевой нагрузки, вероятно, меньше.
Кроме того, Иран разработал для ракеты Khorramshahr специальную боевую часть с суббоеприпасами, которая уже применялась при атаках на Израиль. По своим характеристикам она фактически приближена к кассетному типу и содержит до 20 отдельных боевых элементов, разлетающихся на расстояние около 8 км от основного блока. Такая конструкция предназначена прежде всего для поражения больших площадей и усложнения работы систем противоракетной обороны.
Для перехвата иранских ракет средней дальности необходимы специализированные комплексы противоракетной обороны, в частности THAAD, Arrow-2 и более новые системы. В то же время возможности Patriot в борьбе с такими ракетами ограничены и зависят от многих факторов — скорости ракеты, траектории полета и способности боевого блока к маневрированию.
Что касается ракеты Khorramshahr, отмечают эксперты, эффективность её перехвата зависит от момента отделения боевой части с суббоеприпасами. Поскольку эта ракета применялась редко, точные характеристики данного процесса остаются неизвестными. Для противодействия таким ракетам Израиль использовал комплексы Arrow-2 и Arrow-3, а США для защиты союзника применяли THAAD и SM-3.
В то же время ракетный потенциал Ирана значительно снизился из-за масштабных ударов по Израилю в прошлом и текущем годах, а также вследствие атак Израиля и США на иранские пусковые установки, склады, производственные мощности и объекты по изготовлению ракетных компонентов в ходе операции Epic Fury, добавили в Defence Express.
Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно
27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины, заявив, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может это понять».
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа шахед, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».
Угрозы со стороны Тегерана прозвучали после того, как 25 июля СБУ сообщила об ударах украинских беспилотников по российскому ракетному катеру проекта 12418 Молния, а также по грузовому судну Port Olya 2 и сухогрузу Begey — оба они находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. В тот же день МИД Ирана осудил удар по судну в Каспийском море, заявив, что оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».
26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с угрозой в адрес Зеленского, назвав удар «вопиющим нарушением Устава ООН» и утверждая, что приказ о нем отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».