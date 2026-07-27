Есть ли у Ирана ракеты, способные достичь Украины: анализ Defence Express

Иран располагает значительным арсеналом баллистических ракет средней дальности, часть из которых потенциально может достичь территории Украины . Наибольшую угрозу среди них представляет ракета Khorramshahr, дальность которой оценивается примерно в 4000 километров. Об этом сообщает Defence Express .

Отмечается, что иранские ракеты Ghadr, Emad и Sejjil имеют дальность полета около 2000 км, что позволяет запускать их из северных районов Ирана по целям на территории Украины. В то же время Khorramshahr является самой дальнобойной ракетой в этом классе — она демонстрировала способность преодолевать расстояние до 4000 км.

Реклама

Ракеты Ghadr и Emad созданы на базе Shahab-3, которая, в свою очередь, ведет свое происхождение от северокорейской Hwasong-7, разработанной на основе советской ракеты Р-17 комплекса «Эльбрус». Обе иранские ракеты являются одноступенчатыми и работают на жидком топливе. Они оснащены отделяемой боевой частью массой около 750 кг. Стартовая масса ракет составляет примерно 19 тонн, а длина — 16,6 метра.

Ghadr / Фото: Defence Express

В более новой версии Emad используется боевой блок с аэродинамическими поверхностями, который, по заявлениям Ирана, способен маневрировать в полете. В то же время это частично снизило дальность полета ракеты: в ходе испытаний 2021 года она преодолела около 1800 км.

Emad / Фото: Defence Express

Sejjil отличается от предыдущих моделей использованием твердотопливной системы и двухступенчатой конструкцией. Это позволяет быстрее подготовить ракету к запуску. Она имеет более крупные габариты: стартовая масса составляет около 26,6 тонны, а длина — 17,6 метра. Боевая часть для дальности 2000 км весит около 700 кг, тогда как для меньшей дальности ракета может оснащаться боевой частью массой до 1500 кг.

Sejjil / Фото: Defence Express

Особое внимание эксперты уделяют ракете Khorramshahr, которую Иран впервые представил в 2017 году. Считается, что она создана на основе северокорейской BM-25 Мусудан (Hwasong-10), ведущей свое происхождение от советской ракеты для подводных лодок Р-27.

Khorramshahr — это одноступенчатая ракета на жидком топливе, существующая в нескольких вариантах. Версия с дальностью около 2000 км может нести боевую часть массой до 1500 кг. У модификации с дальностью до 4000 км, о которой Иран долгое время не сообщал, масса боевой нагрузки, вероятно, меньше.

Боевой блок Khorramshahr / Фото: Defence Express

Кроме того, Иран разработал для ракеты Khorramshahr специальную боевую часть с суббоеприпасами, которая уже применялась при атаках на Израиль. По своим характеристикам она фактически приближена к кассетному типу и содержит до 20 отдельных боевых элементов, разлетающихся на расстояние около 8 км от основного блока. Такая конструкция предназначена прежде всего для поражения больших площадей и усложнения работы систем противоракетной обороны.

Реклама:

Для перехвата иранских ракет средней дальности необходимы специализированные комплексы противоракетной обороны, в частности THAAD, Arrow-2 и более новые системы. В то же время возможности Patriot в борьбе с такими ракетами ограничены и зависят от многих факторов — скорости ракеты, траектории полета и способности боевого блока к маневрированию.

Что касается ракеты Khorramshahr, отмечают эксперты, эффективность её перехвата зависит от момента отделения боевой части с суббоеприпасами. Поскольку эта ракета применялась редко, точные характеристики данного процесса остаются неизвестными. Для противодействия таким ракетам Израиль использовал комплексы Arrow-2 и Arrow-3, а США для защиты союзника применяли THAAD и SM-3.

В то же время ракетный потенциал Ирана значительно снизился из-за масштабных ударов по Израилю в прошлом и текущем годах, а также вследствие атак Израиля и США на иранские пусковые установки, склады, производственные мощности и объекты по изготовлению ракетных компонентов в ходе операции Epic Fury, добавили в Defence Express.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

27 июля председатель комиссии по вопросам национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи озвучил новые угрозы в адрес Украины, заявив, что Тегеран не оставит без реакции действия, направленные против него, и Украина «вскоре может это понять».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю дроны типа шахед, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».

Реклама:

Угрозы со стороны Тегерана прозвучали после того, как 25 июля СБУ сообщила об ударах украинских беспилотников по российскому ракетному катеру проекта 12418 Молния, а также по грузовому судну Port Olya 2 и сухогрузу Begey — оба они находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией. В тот же день МИД Ирана осудил удар по судну в Каспийском море, заявив, что оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

26 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с угрозой в адрес Зеленского, назвав удар «вопиющим нарушением Устава ООН» и утверждая, что приказ о нем отдал Израиль, «чтобы втянуть Европу в свою войну».