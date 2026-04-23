Моджтаба Хаменеи, назначенный верховным лидером Ирана после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, не появлялся на публике и даже не подавал голоса с марта. В управлении страной он полагается на советы командиров Корпуса стражей Исламской революции.

Об этом написало The New York Times в четверг, 23 апреля.

Издание приводит слова бывшего высокопоставленного чиновника Абдолрезы Давари. «Он [Моджтаба Хаменеи] в значительной степени полагается на советы и указания членов правления, и они коллективно принимают все решения», — заявил Давари, который в свое время был старшим советником экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада.

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Давари уточнил, что членами правления, которые принимают решения, являются «иранские генералы».

Доступ к самому Хаменеи сейчас очень ограничен. Его окружают в основном врачи и медперсонал, и даже старшие командиры КСИР и высокопоставленные чиновники воздерживаются от визитов к нему, чтобы не подвергнуть опасности. При этом, как рассказали анонимные источники издания, в лечении Моджтабы Хаменеи участвовали министр здравоохранения Ирана и президент страны Масуд Пезешкиан (который является кардиохирургом).

Также информированные собеседники NYT сказали, что Хаменеи ждет протез после трех операций на ноге. Также ему провели операцию на руке, и сейчас он постепенно восстанавливает ее функции.

Ни видео-, ни аудиообращений Моджтаба Хаменеи не записывает, поскольку получил сильные ожоги лица и губ, что сильно затрудняет речь. Со временем ему понадобится пластическая операция.

Все сообщения к нему пишутся от руки, запечатываются в конверты и передаются цепочкой курьеров, которые едут к его укрытию на машинах и мотоциклах. Его ответы возвращаются адресатам тем же путем.

«Моджтаба Хаменеи пока не полностью контролирует ситуацию», — сказала директорка британского аналитического центра Chatham House Санам Вакил. По ее словам, к нему, конечно, относятся с уважением, он подписывает документы и формально является частью структуры принятия решений. Но его скорее просто «ставят перед фактом».

Такое мнение в целом разделяет директор Международной кризисной группы по вопросам Ирана Али Ваез. «Моджтаба не является таким верховным лидером, каким был его отец», — заявил эксперт. И подчеркнул, что на самом деле Моджтаба Хаменеи «подчиняется Корпусу стражей исламской революции, потому что он обязан им своей должностью и выживанием системы».

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11 апреля издание Reuters писало о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые травмы лица и серьезные повреждения ног во время авиаудара США и Израиля, но продолжает выполнять свои обязанности главы страны.

28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима. В результате авиаударов был ликвидирован верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

8 марта иранские государственные медиа официально сообщили, что преемником ликвидированного Али Хаменеи на посту верховного лидера Исламской Республики стал его сын Моджтаба Хаменеи.