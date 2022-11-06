Тегеран начал использовать зависимость Москвы от иранских дронов — ISW 6 ноября, 08:53 Иран пытается добиться помощи РФ в реализации своей ядерной программы (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS)

Отчаянные попытки кремлевского режима заставить Украину сесть за стол переговоров, уничтожая ее гражданскую инфраструктуру, вылились для него в зависимость от Ирана, которую тот уже начал использовать в своих целях.

Об этом свидетельствуют данные из доклада Института изучения войны (ISW).

В частности, иранские власти решили использовать потребности кремлевского режима в дронах-камикадзе, чтобы добиться помощи в реализации своей ядерной программы, которую блокируют США и их союзники.

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«Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов… Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников — показатели того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами», — говорится в отчете ISW.

Накануне, 5 ноября, Тегеран частично признал поставки своих дронов Москве, однако, чтобы снять с себя ответственность за удары РФ по Украине, заявил, что это было еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В свою очередь в Киеве эти оправдания назвали ложью.

«Появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного, и еще до начала полномасштабного вторжения… Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме дронов-камикадзе, Иран также планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче России иранского оружия.