В дронах Shahed, которыми Россия атакует Украину, есть немецкие технологии. Иран украл их почти 20 лет назад — исследование 28 апреля, 12:02 Обучение с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Беспилотники Shahed-136, которые Иран передал России для полномасштабной войны против Украины, оснащены двигателем, где есть немецкие технологии, незаконно приобретенные Тегераном почти 20 лет назад. Это выяснила британская организация Conflict Armament Research (CAR), пишет CNN.



С ноября прошлого года по март 2023-го CAR исследовала компоненты 20 беспилотников и боеприпасов иранского производства, которые Россия использует против Украины. Почти половина из них — Shahed-136.

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Специалисты подтвердили, что двигатель этих дронов разработала иранская компания Oje Parvaz Mado Nafar, более известная как Mado, против которой в декабре 2022-го ввели санкции США, ЕС, Великобритания и которая «играет решающую роль в иранской индустрии беспилотников».

Как пишет CNN, в 2006 году Иран незаконно приобрел двигатели для дронов немецкой компании Limbach Flugmotoren. Три года спустя иранский инженер Юсеф Абуталеби объявил, что его компания создала двигатель для БПЛА. Речь шла о Mado.

Фото: CAR/CNN

По данным CAR, компания, похоже, пыталась скрыть свою роль в создании Shahed: оригинальные серийные номера на компонентах дронов, найденных в Украине, были стерты.

По словам одного из исследователей CAR Таймура Хана, Тегеран «приобрел западные компоненты и технологии для своей программы БПЛА, воспользовавшись отсутствием прозрачности цепочки поставок». Это делает идентификацию деталей критически важным методом для того, чтобы улучшить экспортный контроль и санкционный механизм, подчеркивает CNN.

Также Иран незаконно приобрел и скопировал реактивные двигатели TJ-100, сделанные компанией в Чехии. CAR выяснила, что их использовали в ракетах Quds-1, которыми атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии в прошлом году. Также чешский двигатель, вероятно, установили в иранских ракетах Heidar-2.

Ранее СNN писал, что Россия захватывает некоторое оставленное на поле боя в Украине западное оружие и технику и передает их Ирану. США полагают, что Тегеран пытается эти системы переконструировать.

Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, предоставляя дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран поставляет в РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.

