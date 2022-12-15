Солидарность с народом. Иран исключили из Комиссии ООН по положению женщин 15 декабря, 01:35 С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

Члены Экономического и социального совета ООН (ECOSOC) проголосовали в среду за исключение Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин. Это является проявлением международной поддержки иранского народа против жестокости власти.

С официальным заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



Блинкен подчеркнул, что сегодняшнее голосование ECOSOC стало «безошибочным сигналом поддержки со стороны храброго народа Ирана, в том числе иранских женщин и девушек, которые остаются непоколебимыми, несмотря на жестокость и насилие со стороны иранского режима», заявил глава американской дипломатии.

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Он подчеркнул, что массовые протесты в Иране, спровоцированные смертью Махсы Амини от рук так называемой полиции морали, свидетельствуют, что иранское население «требует универсальных прав человека, на которые имеет право каждое лицо во всем мире».

Блинкен также отметил, что США гордятся совместной работой с партнерами в ECOSOC, в результате которой Иран был лишен присутствия в Комиссии по положению женщин.

С 16 сентября Иран охватили масштабные протесты. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской « полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В социальных сетях появлялись видео, где протестующие забрасывают камнями правоохранителей и их автомобили.

В начале ноября парламент Ирана потребовал от судебных органов принять «решительные меры» в отношении участников протестов, обвиняемых в «беспорядках». Депутаты сравнили действия протестующих с действиями боевиков Исламского государства и призвали «привести к исполнению приговор возмездия».

Иранские силовики задержали более 10 тысяч протестующих. По официальным данным Тегерана, в отношении 1024 протестующих возбудили дела.