Иран имеет прямой путь для отправки оружия в Россию, Запад мало что может сделать, чтобы остановить его — CNN 26 мая, 08:42 Сбитый в Киеве шахед (Фото:REUTERS/Oleksandr Khomenko)

У Ирана есть прямой путь для отправки оружия России, а западные страны мало что могут сделать, чтобы остановить его, сообщает CNN.

«Воды Каспийского моря кажутся обманчиво спокойными. Но этот морской путь, обеспечивающий прямую связь между Ираном и Россией, становится все более оживленным в связи с грузоперевозками», — говорится в материале.

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В том числе речь идет о поставках оружия из Тегерана в Москву.



По мнению экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами Каспийское море используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые российское правительство приобрело у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.

Данные отслеживания показывают, что суда в регионе все чаще становятся «темными», что свидетельствует о растущих намерениях скрыть перемещение товаров.

В прошлом году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск числа пробелов в данных по отслеживанию судов на Каспии. Это произошло вскоре после того, как правительства США и Украины заявили, что Москва приобрела беспилотники у Тегерана прошлым летом. Осенью Россия стала чаще использовать иранские беспилотники, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.

Аналитики говорят, что у западных союзников Украины будет мало сил, чтобы остановить такие поставки оружия.

«Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран — у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены», — сказал ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море.

Это «идеальная среда для того, чтобы это соглашение не встретило сопротивления», считает Келли.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.