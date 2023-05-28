Между Ираном и талибами произошли артиллерийские перестрелки на афганской границе из-за прав на воду — есть погибшие 28 мая, 12:51 Талибан и Иран осуществили обмен тяжелыми обстрелами на границе Исламской Республики с Афганистаном (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

В субботу, 27 апреля, Талибан и Иран вели артобстрелы на границе Исламской Республики с Афганистаном. Эти нападения привели к гибели пограничников и существенно усилили напряженность между странами в связи с конфликтом относительно прав на водные ресурсы.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на иранское государственное информационное агентство IRNA.

По информации IRNA, после пограничных столкновений, бригадный генерал Ахмадреза Радан, командир национальной полиции, издал директиву пограничникам, в которой призвал их «мужественно и решительно защищать границы и не допускать никаких нарушений или угроз».

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По данным агентства, погибли двое пограничников, по одному из каждой страны, также есть раненые. Иран нанес тяжелые потери и серьезный ущерб талибам благодаря преимуществу в артиллерии.

В последние месяцы между Ираном и Афганистаном возросла напряженность из-за невыполнения правительством талибов договора о разделе воды, заключенного в 1973 году. Иранские власти утверждают, что правящая группа в Кабуле ограничивает поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные регионы Ирана.