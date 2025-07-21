Иран вместе с Великобританией, Францией и Германией достигли договоренности о возобновлении переговоров по ядерной программе , сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Отмечается, что стороны достигли принципиального согласия, о возобновлении переговоров по ядерной программе Ирана, однако время и место их проведения еще уточняются.

Решение о том, какая страна будет принимать предстоящие переговоры, еще не принято, сообщил источник.

Ожидается, что переговоры состоятся на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана, Великобритании, Франции и Германии.

16 июля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились во время телефонного разговора, что поставят Ирану дедлайн до конца августа для достижения ядерной сделки.

Отмечается, что если до этой даты соглашения не будет, три европейские страны планируют запустить механизм «snapback» — процедуру, которая автоматически восстанавливает все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года.