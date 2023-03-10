Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипломатические отношения 10 марта, 16:22 Флаг Саудовской Аравии (Фото:REUTERS/Huseyin Aldemir/File Photo)

Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить дипломатические отношения, которые разорвали в 2016 году. Соглашение заключили после четырех дней двусторонних переговоров в Пекине в пятницу, 10 марта.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на заявление стран.

Иран и Саудовская Аравия планируют открыть свои посольства в Тегеране и Эр-Рияде в течение двух месяцев и пообещали уважать «суверенитет стран и не вмешиваться во внутренние дела».

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Также договорились возобновить соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности от 2001 года и совместное соглашение об экономике, торговле и инвестициях, подписанное в 1998-м.



После многих лет регионального соперничества Саудовская Аравия полностью разорвала связи с Ираном в 2016 году, когда протестующие штурмовали посольство королевства в Тегеране после казни Эр-Риядом саудовского шиитского священнослужителя.

Как пишет NYT, Конфликт между двумя исламскими странами, расположенными менее чем в 150 милях друг от друга через Персидский залив, уже давно формирует политику и торговлю на Ближнем Востоке.