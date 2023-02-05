В Елабуге. Москва и Тегеран собираются построить завод по производству более быстрых Шахедов — WSJ 5 февраля, 21:38 Иранский дрон Шахед в небе над Украиной (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Москва и Тегеран углубляют военное сотрудничество и собираются построить завод по производству более быстрых беспилотников Шахед, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из страны, являющейся союзницей США.

5 января иранская делегация из высокопоставленных чиновников вылетела для посещения места будущего строительства и обсуждения деталей запуска проекта, сообщил источник издания. При этом, цель Ирана и России — создать более быстрый беспилотник, который сможет создать новые проблемы для украинской системы ПВО.

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В декабре Белый дом предупредил, что Москва и Тегеран рассматривают возможность строительства в России совместной линии по производству беспилотников.

Теперь же, по данным источников WSJ, переговоры об этом переросли в конкретные планы. Они утверждают, что иранская делегация посетила пустующую площадку в городе Елабуга в российской республике Татарстан, где лидеры двух стран планируют построить новый завод, который в ближайшие годы сможет произвести не менее 6 тысяч дронов.

По словам чиновников из страны-союзницы США, иранскую делегацию возглавил Абдолла Мехраби — глава Исследовательской и самодостаточной организации джихада Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции и Гасем Дамавандян — исполнительный директор иранской компании Quds Aviation Industry, ключевого оборонного производителя, который, по мнению США, играет центральную роль в производстве дронов страны.

Российские и иранские официальные лица не ответили на запросы WSJ о комментариях.

Источники издания утверждают, что новая модель Shahed-136 будет оснащена улучшенным двигателем, который позволит беспилотнику лететь быстрее и дальше, что может создать дополнительные проблемы для Украины и других стран, которые могут подвергнуться их атакам.

Строительство пока не началось, поэтому в ближайшее время дополнительные беспилотники, произведенные в РФ, не окажут влияния на баланс сил в Украине.

Источники WSJ рассказали, что завод по производству дронов — часть сделки между Москвой и Тегераном на 1 миллиард долларов. Чиновники из страны-союзницы США также утверждают, что Москва передала Ирану захваченное на поле боя в Украине оружие, которое Иран пытается реконструировать.

США предупреждали, что Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты. Пока официальные лица США и их союзников заявили, что нет никаких признаков того, что Тегеран отправил такие ракеты в Россию.

Россия и Иран продолжают развивать более тесные связи и на других направлениях. Недавно они соединили свои межбанковские системы обмена платежными сообщениями, открыв путь всем иранским банкам для проведения операций с российскими кредиторами на фоне строгих международных санкциями в отношении банковских систем обеих стран.

6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries. Санкции США против генерала Мерхаби были введены еще в 2021 году.