Иран готов возобновить обогащение урана в промышленных масштабах - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов в ближайшее время начать обогащение урана в промышленных масштабах после того, как США вышли из соглашения по иранской ядерной программе

"Я приказал Организации по атомной энергии Ирана быть готовым начать обогащение урана в промышленных масштабах", - цитирует его заявление BBC.

Рухани добавил, что Иран готов возобновить ядерную деятельность после консультаций с другими мировыми державами, которые являются частью Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной программы Ирана (JCPOA).

"Мы подождем несколько недель, проведем переговоры с нашими союзниками и участниками JCPOA. Все зависит от наших национальных интересов", - сказал он.

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"Если мы достигнем целей сделки в сотрудничестве с другими участниками соглашения, она останется в силе", - подчеркнул Рухани, добавив, что Вашингтон нарушил свои обязательства в рамках международного договора.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.