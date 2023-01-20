Иран планирует признать европейские армии «террористическими организациями»
Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)
Парламент Ирана намерен изменить действующее законодательство и признать армии стран ЕС террористическими организациями.
Об этом заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, сообщает ISNA.
По его словам, данное решение будет принято в ответ на действия Европейского Союза. Там накануне была принята резолюция, призывающая руководство ЕС включить КСИР (Корпус стражей Исламской революции) в список террористических организаций.
«В парламенте подготовлен проект поправки к закону „о мерах в ответ на признание Соединенными Штатами КСИР террористической организацией“… Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, отказывая Корпусу стражей революции террористические организации, а также вооруженные силы, организации и учреждения, которые внесут их в список», — сказал он.
Европарламент обозначил КСИР как террористическую организацию за имеющие место репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию.