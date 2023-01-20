Иран планирует признать европейские армии «террористическими организациями» 20 января, 16:57 Флаг Ирана (Фото:akbarnemati / pixabay)

Парламент Ирана намерен изменить действующее законодательство и признать армии стран ЕС террористическими организациями.

Об этом заявил член президиума иранского парламента Ахмад Надери, сообщает ISNA.

По его словам, данное решение будет принято в ответ на действия Европейского Союза. Там накануне была принята резолюция, призывающая руководство ЕС включить КСИР (Корпус стражей Исламской революции) в список террористических организаций.

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«В парламенте подготовлен проект поправки к закону „о мерах в ответ на признание Соединенными Штатами КСИР террористической организацией“… Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, отказывая Корпусу стражей революции террористические организации, а также вооруженные силы, организации и учреждения, которые внесут их в список», — сказал он.

Европарламент обозначил КСИР как террористическую организацию за имеющие место репрессии против протестующих и поставки БПЛА в Россию.