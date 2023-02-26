Оборонное сотрудничество растет. Иран хочет получить от РФ оружия на «миллиарды долларов» — Кирби 26 февраля, 05:46 По данным ГУР, Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

Россия в ближайшее время может предоставить Ирану истребители. Это является еще одним признаком растущего оборонного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Politico.



В ноябре 2022 года Иран отправил в Россию артиллерийские и танковые снаряды для войны в Украине.

Видео дня

«Россия предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне», — заявил Кирби.

По его словам, Иран также стремится приобрести ударные вертолеты, радары ПВО и учебно-боевые самолеты. Всего Иран надеется получить от России военной техники на миллиарды долларов.

Он также отметил, что более тесный военный союз между двумя странами может усложнить усилия Запада в Украине и в других регионах.

«Это, безусловно, не только усложнит ситуацию в Украине, но и может усложнить ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке для наших партнеров и друзей», — добавил он.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.