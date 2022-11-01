Саудовская Аравия узнала о планах Ирана напасть на нее и готовится к возможной атаке — WSJ 1 ноября, 20:20 Тегеран хочет отвлечь внимание от массовых протестов, которые происходят в стране с сентября (Фото:REUTERS/Esa Alexander)

Саудовская Аравия поделилась с Вашингтоном разведданными о планах Ирана атаковать королевство, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей Саудовской Аравии и США.

По словам источников, Саудовская Аравия, США и ряд других государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил из-за угрозы нападения Ирана.

Разведка Саудовской Аравии считает, что Иран может напасть также на Ирак. Таким образом, по мнению источников, Тегеран хочет отвлечь внимание от массовых протестов, которые происходят в стране с сентября.

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Совет национальной безопасности Белого дома заявил, что обеспокоен предупреждениями и готов отреагировать, если Иран совершит атаку.

«Мы обеспокоены картиной угроз и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — заявил представитель Совета нацбезопасности.

В прошлом месяце командующий иранским Корпусом стражей исламской революции публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение протестов в Иране спутниковыми новостными каналами, которые популярны среди многих иранцев.

«Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», — сказал генерал-майор Ирана Хоссейн Салами.

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана и, вероятно, избита иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

По неофициальным данным, в результате протестов уже более 200 человек погибли и более 1000 были арестованы.



В сети появляется множество видео, где протестующие поджигают машины силовиков и забрасывают камнями правоохранителей. Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции.