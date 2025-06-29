Иран требует от ООН признать Израиль и США ответственными за 12-дневную войну

Дым после израильской атаки на Тегеран, Иран, 16 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Иран требует от ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне, а также хочет, чтобы страны выплатили репарации. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 29 июня, ссылаясь на письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

«Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций», — написал Арагчи в письме генсеку ООН.

Реклама

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БПЛА. По данным местных СМИ, по состоянию на 18 июня в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

Читайте также: Томас Фридман Такой войны еще не было

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей.

24 июня Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

В тот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана после того, как Трамп объявил о перемирии между двумя странами.

Впоследствии канцелярия премьера Израиля сообщила, что Израиль нанес удар по военному объекту к северу от Тегерана 24 июня, но воздержался от дальнейших атак после разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Дональдом Трампом.

26 июня телеканал CNN сообщал, что администрация американского президента прорабатывает ряд инициатив, направленных на возобновление переговоров с Ираном по его ядерной программе.

27 июня израильские военные сообщили, что, по их данным, в ходе операции Народ как лев было уничтожено более 900 объектов на территории Ирана. Среди пораженных целей — 200 ракетных пусковых установок, что, по оценкам ЦАХАЛ, составляет около половины от общего арсенала Ирана.

В заявлении также говорилось, что в результате операции были ликвидированы 11 иранских ученых, работавших в ядерной отрасли, а также 30 высокопоставленных представителей иранских сил безопасности, среди них — трое старших командиров, включая главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и офицеров ВВС КСИР.