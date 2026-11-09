На спутниковом снимке видны входы в туннели на горе Пикакс, относящейся к ядерному комплексу в Натанзе (Фото: Vantor/Handout via REUTERS)

Власти Ирана готовят население к возможным ударам США по ядерному объекту на горе Пикакс. В частности, жителям, проживающим в радиусе 2–3 км от потенциальных целей, раздают таблетки йода для защиты от радиационного облучения.

Об этом представитель Министерства здравоохранения Ирана рассказал изданию The Times. По его словам, подобные меры в стране принимают во время каждой войны.

В настоящее время особое внимание уделяется подземному комплексу под горой Пикакс, также известной как Коланг-Газ-Ла. Она расположена недалеко от центра по обогащению урана в Натанзе, который США атаковали в июне 2025 года.

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Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал нанести удар по подземному комплексу, назначение которого до сих пор окончательно не установлено. В последний раз он заявлял о такой возможности 31 октября, подчеркнув, что США должны «разобраться с горой Пикакс», а американские военные могут сделать это очень быстро.

«Да, мы раздаем йод. Трампу больше нельзя доверять. Он действительно может совершить это преступление», — заявил представитель иранского Минздрава.

Параллельно иранские власти начали распространять в местных социальных сетях видеоинструкции о действиях в случае ядерного взрыва на горе Пикакс. Жителям рекомендуют оставаться в помещениях, не выходить на улицу и следить за официальными сообщениями.

В видео также предупреждают, что разрушение подземного комплекса может привести к выбросу в атмосферу частиц радиоактивного грунта и горных пород. В таком случае у жителей ближайших населенных пунктов будет всего 10−15 минут до прибытия опасной радиоактивной пыли.

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8 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал США прекратить боевые действия на всех фронтах, заявив, что Тегеран готов ответить на дальнейшую эскалацию. Он подчеркнул, что сделанное Ираном два дня назад предложение остается в силе.

«Наше предложение, рассчитанное на два дня, остается в силе: выполните требования — в частности, прекратите войну на всех фронтах, — и вы увидите результат. Или же выберите войну — и смотрите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад», — заявил иранский министр.

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3 ноября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что после промежуточных выборов Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.