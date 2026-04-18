Суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив, вероятно, были обстреляны Ираном (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

По меньшей мере два торговых судна сообщили о том, что их обстреляли при попытке пересечь Ормузский пролив — вскоре после того, как Иран заявил, что снова усиливает контроль над этим путем.

Об этом написало Reuters в субботу, 18 апреля, со ссылкой на несколько источников в сфере морской безопасности и судоходства,

По словам собеседников издания, некоторые суда получали радиосообщения от ВМС Ирана о том, что пролив снова закрыт и «ни одному судну не разрешено проходить по нему».

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17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия согласованного 16 апреля режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, для Ирана американская морская блокада останется в силе — до тех пор, пока соглашение между Штатами и Ираном «не будет завершено на 100%».

18 апреля Bloomberg написало, что в Персидском заливе несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти по якобы разблокированному Ормузскому проливу.

Так же 18 апреля Иран заявил, что возвращает «жесткий контроль» над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.