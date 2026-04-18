Суда, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив, подверглись обстрелам — Reuters

18 апреля, 15:45
Суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив, вероятно, были обстреляны Ираном (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

Суда, которые пытались пройти через Ормузский пролив, вероятно, были обстреляны Ираном (Фото: REUTERS/Stringer/File Photo)

По меньшей мере два торговых судна сообщили о том, что их обстреляли при попытке пересечь Ормузский пролив — вскоре после того, как Иран заявил, что снова усиливает контроль над этим путем.

Об этом написало Reuters в субботу, 18 апреля, со ссылкой на несколько источников в сфере морской безопасности и судоходства,

По словам собеседников издания, некоторые суда получали радиосообщения от ВМС Ирана о том, что пролив снова закрыт и «ни одному судну не разрешено проходить по нему».

Реклама

Читайте также:
«За час семь ложных заявлений». Иран обвинил Трампа во лжи относительно Ормузского пролива

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия согласованного 16 апреля режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

Читайте также:
Трамп заявил, что Иран «согласился на все», но Тегеран отрицает передачу обогащенного урана

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, для Ирана американская морская блокада останется в силе — до тех пор, пока соглашение между Штатами и Ираном «не будет завершено на 100%».

Читайте также:
Китай готов вывезти или разбавить высокообогащенный уран Ирана — AP

18 апреля Bloomberg написало, что в Персидском заливе несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти по якобы разблокированному Ормузскому проливу.

Так же 18 апреля Иран заявил, что возвращает «жесткий контроль» над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Иран США Ближний Восток

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies