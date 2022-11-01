Пентагон прокомментировал данные о возможной передаче РФ баллистических ракет из Ирана

1 ноября, 10:53
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Пентагон не подтверждает скорую передачу РФ баллистических ракет из Ирана (Фото:imp_navigator/flickr.com)

Пентагон не подтверждает скорую передачу РФ баллистических ракет из Ирана (Фото:imp_navigator/flickr.com)

В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит России баллистические ракеты малой дальности в ближайшее время.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что Пентагон видел информацию в СМИ о том, что иранские ракеты должны быть отправлены в Россию в ноябре.

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Однако, по его словам, у США пока нет никакой информации, которую можно предоставить по этому поводу.

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Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=UmeV4yUKbR8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Баллистические ракеты Пентагон Война России против Украины

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