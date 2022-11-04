Брат России. Почему Иран продает РФ оружие и хочет ли напасть на Саудовскую Аравию — экспертное интервью 4 ноября, 12:40 Эксклюзив НВ Иран на Ближнем Востоке стремится к тому же, что и Россия в Восточной Европе — расширению влияния и доминирования, политическим поведением эти два режима очень похожи, утверждает востоковед Александр Богомолов. (Фото:Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Reuters)

Александр Богомолов, востоковед и директор Национального института стратегических исследований, анализирует происходящие на Ближнем Востоке конфликты и вероятность их выхода на уровень мировой войны.

В последние месяцы российско-украинской войны Ближний Восток становится все ближе к Украине, а события в Иране и Израиле оказывают пусть опосредованное, но влияние на будущее украинцев.

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О том, что именно происходит на Ближнем Востоке, как там пересекаются интересы России, Китая и США с НВ говорит Александр Богомолов, востоковед, директор Национального института стратегических исследований, в прошлом — директор Института востоковедения имени Агатангела Крымского НАН Украины.

— Значительные события разворачиваются в ряде стран Ближнего Востока, таких как Иран, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, Израиль. Как сейчас выглядят отношения между этими странами? Как все происходящее там влияет на войну в Украине?

— То, что имеет отношение к нам, началось в десятых годах с войны в Сирии. Тогда собственно в одном формате пересеклись несколько разных линий, одна из которых напрямую связана с нами. В 2015 году Россия появляется в Сирии в поддержку режима Башара Асада. К тому времени там уже появились иранцы с той же задачей и мотивом — поддержать Асада. Там и тогда начинают сплетаться их интересы в такой странной комбинации.

С точки зрения Ирана все происходящее является частью его региональной экспансии и попытки экспортировать свою исламскую революцию и под этими лозунгами обрести статус регионального лидера. Иран действует таким образом, как Россия действует в своем регионе Восточной Европы, а именно в Украине, чтобы усилить свое влияние и отстроить свою империю. Иран и Россия очень сходны с точки зрения их политического поведения, поэтому не удивительно, что со временем они все больше гармонизируются, сотрудничают, и Иран поставляет России оружие. К тому же иранцы учились у россиян методам ведения войны, когда все вместе воевали воевали с сирийскими революционерами.

Амбиции Ирана также подкреплены неудачной американской политикой вторжения в Ирак. В результате преждевременного сворачивания американского присутствия в этой стране, Ирану удалось значительно укрепить свои позиции в Ираке. В Сирии Иран представлен как непосредственно, так и своими прокси, через созданную им ливанскую организацию Хезболла. Сирию Иран пытается использовать в качестве плацдарма для войны с Израилем. Соответственно, Израиль не может не реагировать на это и ведет в Сирии авиационную войну с иранскими прокси. В Ираке Ираном созданы прокси формирования по примеру Хезболлы — Аль-Хашд аш-Шааби. Похожий проект создан иранцами на территории Йемена, речь идет о хуситском движении, представляющем интересы местных шиитов-зейдитов. Идет война между арабскими странами, а именно между Саудовской Аравией и Ираном, преимущественно в формате холодной войны, но с элементами горячей войны, но горячие войны ведут прокси Ирана на территории других стран, таких как Сирия или Йемен.

Последнее, что мы видим, это информация, поступившая от саудовской разведки, что Иран угрожает нанести удар непосредственно по Саудовской Аравии менее чем за 48 часов. Причина — поддержка саудитами иранского восстания. Мы знаем, что с сентября в Иране продолжаются мощные протесты, беспрецедентные по масштабу, стилю и лозунгам, пожалуй, самые мощные в модерной истории Ирана, направленные на свержение режима.

— В свете этих угроз, что произойдет, если прямая горячая война между Ираном и Саудовской Аравией начнется? Как это может повлиять на мир и Украину в частности?