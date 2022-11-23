Иран атаковал израильский танкер Шахедами — СМИ

23 ноября, 03:21
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Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Российский дрон-камикадзе производства Ирана в Киеве 17 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иран использовал для нападения на коммерческий танкер у побережья Омана такие же беспилотники, которыми снабжал Россию для войны в Украине. Об этом свидетельствуют анализ обломков дрона.

Об этом сообщает Sky News.

Базирующийся в Бахрейне пятый флот ВМС США опубликовал подробности своего расследования нападения.

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В нем говорится, что беспилотник проделал 76-сантиметровую дыру в задней части корабля. Взрыв повредил корабль, резервуар для питьевой воды и спасательный плот.

Видео дня

«Иранское нападение на проходящий через международные воды коммерческий танкер было умышленным, вопиющим и опасным, поскольку он поставил под угрозу жизнь экипажа корабля и дестабилизировал безопасность на море на Ближнем Востоке», — заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке вице-адмирал Брэд.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Иран Беспилотники Дроны Война России против Украины шахеды

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