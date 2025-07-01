Обсудили усиление ПВО и совместное производство оружия. Руководители МИД Германии и Украины посетили Одессу

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетили Одессу (Фото: Министерство иностранных дел Украины)

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой во вторник, 1 июля, посетил Одессу. Об этом говорится на сайте МИД.

Как отметили в ведомстве, министры посетили Одесский порт и осмотрели последствия российских ударов.

«Вы увидели очередное и наглядное доказательство того, что Россия продолжает подрывать глобальную продовольственную безопасность. Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, развитие совместных с партнерами и украинских производств оружия, позволит нам спасти больше жизней и поддерживать глобальную продовольственную стабильность в интересах всего международного сообщества», — отметил Сибига.

Фото: Министерство иностранных дел Украины

Главы внешнеполитических ведомств также осмотрели разрушения других объектов гражданской инфраструктуры города и обсудили с главой Одесской ОВА Олегом Кипером актуальную ситуацию в регионе и приоритетные потребности людей.

Кроме этого, министры встретились с представителем Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Ричардом Рейганом и обсудили дальнейшую роль Украины в защите мировой продовольственной безопасности. В частности украинский министр отметил финансовый вклад Германии в программу Grain from Ukraine.

Руководители ведомств также обсудили усиление украинской ПВО, инвестиции в совместное производство оружия, укрепление международной поддержки Одесского региона в условиях российской агрессии и перспективы развития сотрудничества между немецкими и украинскими регионами.

Иоганн Вадефуль прибыл в Киев 30 июня. Это его первый визит в Украину с момента назначения на должность в мае 2025 года.

Министр заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.