«Линия Хренина»: украинские пограничники назвали строительство укреплений в Беларуси «демонстрацией» 22 июня, 11:54 В Беларуси начали строить укрепления недалеко от границы с Польшей (Фото:Беларускі Гаюн)

Строительство в Беларуси укреплений недалеко от границ Украины и Польши больше напоминает демонстрацию, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Да, мы отмечаем, что определенные инженерные укрепления и работы по фортификационному оборудованию проходят на определенной удаленности от украинской границы. Это за десятки километров. Но такого масштабного строительства, которое включало бы протяженность по всей линии госграницы с Украиной, мы не фиксируем», — отметил он в эфире национального телемарафона.

Видео дня

Представитель ГПСУ подчеркнул, что пока не фиксируется масштабных работ в Беларуси недалеко от границы с Украиной.

«Но мы хорошо помним, что Беларусь постоянно пытается нагнетать ситуацию, отмечая, что есть „угроза“ этой стране со стороны стран ЕС или Украины. И это больше такая демонстрация, что они к чему-то готовятся», — резюмировал он.

18 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал «фейком» контрнаступление украинских войск, но все же решил построить фортификационные сооружения возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной.

Тогда появилось видео, где в Гомельской области Беларуси, в 20 км от границы с Украиной, появились бетонные "зубы дракона".

Позже стало известно, что Беларусь начала строить так называемую «линию Хренина», которая включает опорные пункты, окопы и блиндажи, в Брестской области. Работы проходят в 28 км от границы с Польшей.