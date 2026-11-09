Трамп назвал ненависть между Зеленским и Путиным главным препятствием для мира
Трамп заявил, что между украинским и российским лидерами существует «огромная ненависть» (Фото: REUTERS/Eric Lee)
Президент США Дональд Трамп считает, что главным препятствием для завершения войны России против Украины является ненависть между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он заявил, что стороны близки к заключению мирного соглашения.
Об этом Трамп заявил в интервью программе «60 минут» телеканала CBS News, опубликованном 8 ноября 2026 года.
Журналист Росс Даутет спросил американского президента, что, по его мнению, больше всего препятствует достижению мира.
«Это ненависть между Зеленским и Путиным. Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Но она началась, так что я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению соглашения», — ответил Трамп.
На вопрос, кому он больше доверяет — Путину или Зеленскому, — президент США отказался отвечать прямо.
«Я бы предпочел не говорить, но я хорошо лажу с обоими», — сказал он.
Трамп также заявил, что после завершения российско-украинской войны Украина может иметь иные территориальные очертания. В то же время он выразил уверенность, что мирного соглашения удастся достичь в ближайшее время.