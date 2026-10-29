«Трамп попытается дожать Украину»: историк объяснил, что будет дальше

Даже в случае поражения на промежуточных выборах Дональд Трамп все равно будет иметь наибольшее влияние на внешнюю политику США (Фото: REUTERS/Кевин Ламарк)

Профессор кафедры украинской истории имени Михаила Грушевского в Гарвардском университете Сергей Плохий в интервью Radio NV спрогнозировал, что президент США Дональд Трамп попытается «дожать Украину», чтобы заставить ее принять условия завершения войны, близкие к капитуляции, и какими будут его действия, если это не удастся.

В эфире Radio NV Плохий отметил, что если Трамп потеряет поддержку Конгресса и Сената после промежуточных выборов, он потеряет влияние на внутреннюю политику США, но все равно будет оказывать наибольшее влияние на внешнюю политику.

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«Последние два года он (Дональд Трамп — ред.) также будет полностью отвязан, то есть не будет должен заботиться об уровне поддержки или неподдержки. Я думаю, главной его задачей станет то, что по-английски называется legacy („наследие“, — Ред.). Так было с Клинтоном, так было с Обамой, так было с другими: то, что я оставлю. И окончание войны в Украине, конечно, с точки зрения его наследия было достаточно приоритетным с самого начала, но оно никуда не двигается. Если оно не будет двигаться, есть шанс, что он переключится на какие-нибудь более достижимые цели, скажем так», — спрогнозировал историк.

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Одной из возможных достижимых целей для президента США он назвал Кубу, где тот может повторить сценарий Венесуэлы или совершить вторжение.

«То есть мое представление о том, что он (Дональд Трамп — ред.), конечно, попытается, несмотря на общественное мнение в Соединенных Штатах, которое поддерживает Украину, дожать Украину. Но если Украина не дожмется, он будет вынужден переключиться на что-то такое, чтобы добавить еще одну строчку в свой политический или неполитический некролог. Да, по крайней мере, я смотрю на это с точки зрения исторического опыта, в первую очередь американского», — подытожил Плохий.

Уровень поддержки Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами — главное

Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. Американцы будут переизбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената.

Согласно данным опроса The Washington Post, ABC News и Ipsos, обнародованного 18 октября, деятельность Трампа одобряют лишь 33% американцев, а 66% — не одобряют. Это самый низкий показатель за оба его срока.

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Главными причинами разочарования стали война с Ираном и подорожание жизни. 65% считают ошибкой решение воевать с Ираном. из-за войны резко подорожало горючее: в феврале 71% американцев говорили, что бензин им по карману, теперь столько же говорят обратное. Большинство жалуется на цены на продукты, медицину и энергию для дома.

Это бьет по республиканцам перед выборами в Конгресс 3 ноября. В гонке за Палату представителей демократы опережают их на восемь пунктов, тогда как в июле отрыв составил три. 58% зарегистрированных избирателей хотят, чтобы Конгресс контролировали демократы и сдерживали Трампа, только 39% - чтобы республиканцы поддерживали его курс. Впервые с 2014 демократам больше доверяют и в вопросах экономики.