Через российскую пропаганду Кремль усилил и использовал заявления Виктора Медведчука , близкого союзника Владимира Путина, чтобы озвучить фактический отказ РФ от мира в войне против Украины в ближайшее время и подготовить к этому внутрироссийскую аудиторию.

Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя интервью Медведчука пропагандистскому государственному информагентству ТАСС от 18 января.

В этом интервью Медведчук заявил, что в 2026 году «мира в Украине не будет», а также повторил утверждение о том, что «время на стороне Кремля». Он также отметил стремление Кремля достичь своих первоначальных военных целей без переговоров с Украиной.

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Кроме того, Медведчук продублировал давние нарративы Кремля, которые ошибочно представляют вторжение России в Украину как якобы войну против Запада. Также он утверждал, что украинское правительство якобы является «нелегитимным», и отверг возможность проведения выборов в Украинеічего Кремль сам требовал для достижения мирного соглашения) на любых условиях, кроме российских.

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В ISW подчеркивают, что Путин и другие кремлевские чиновники неоднократно использовали эти же нарративы, чтобы подчеркнуть приверженность России своим первоначальным военным целям и «теории победы» Москвы, согласно которой российская армия и экономика смогут «переждать» поддержку Украины Западом.

Аналитики отмечают, что Кремль использует Медведчука для того, чтобы озвучить еще более экстремальные заявления, чем Путин и другие чиновники, — и приписать эти заявления лицу, которое утверждает, что якобы представляет Украину. В ISW считают, что Кремль, вероятно, использует новое интервью Медведчука, чтобы оправдать отказ России от мирных усилий по урегулированию войны в Украине. Ведь заявления Медведчука прозвучали на фоне текущих мирных переговоров между США, Европейским Союзом и Украиной по разработке мирного плана и на фоне нового раунда переговоров между Украиной и США в Майами 16 января.

ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, намерен полностью отклонить любое мирное предложение, которое не соответствует всем требованиям России — включая инициативы, проистекающие из недавних раундов переговоров.

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18 января секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о переговорах, которые в течение двух дней продолжались в США, и заявил, что они продолжатся в Давосе (Швейцария), где 19−23 января проходит Всемирный экономический форум и ожидается встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Умеров отметил, что 17−18 января украинская и американская делегации обсудили в США план послевоенного экономического процветания Украины (prosperity plan). Также обсуждались гарантии безопасности для Украины, в частности практические механизмы их реализации и имплементации.