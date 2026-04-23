«Не был военным и уже непригоден». Сийярто ответил, пойдет ли после победы Мадьяра на войну за Украину, которой пугал Орбан

Как отмечает Telex, во время предвыборной гонки тезис о том, что оппозиция втянет Венгрию в войну, неоднократно озвучивала партия Петера Сийярто — Фидес (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал интервью после поражения правящей партии Фидес на парламентских выборах — и ему пришлось отвечать на вопрос о «войне за Украину», которой пугало население правительство Виктора Орбана.

Интервью опубликовало 23 апреля заявило венгерское издание Telex.

В частности, Сийярто спросилио предвыборной риторике партии Фидес и о том, получит ли он повестку на войну после того, как оппозиционная партия Тиса выиграла выборы.

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«Я думаю, что уже нет, потому что я не был военным и не верю, что если сейчас, в 48 лет, кто-то посмотрит на меня, то посчитает меня пригодным для того, чтобы я пошел воевать на любой фронт», — ответил министр иностранных дел и добавил, что надеется, что новое правительство сможет предотвратить вступление Венгрии в войну.

Как отмечает Telex, во время предвыборной гонки тезис о том, что оппозиция втянет Венгрию в войну, неоднократно озвучивала партия Фидес и ее лидер,премьер-министр Виктор Орбан.

В то же время, как сказал Сийярто, ему «действительно тревожно от того, что мы живем в Европе в условиях войны», и рассказал, как летел в одном самолете с двумя украинскими военнопленными, которых Россия передала Венгрии - и мол, так он «почувствовал близость войны».

«Я даже запретил ребятам дома слишком много потреблять политический контент и смотреть его, потому что венгерская политика значительно жестче, чем должна быть», — сказал политик.

Как напоминает Telex, тезис о том, что в случае поражения Фидес на выборах Венгрия вступит в войну с Россией, действительно неоднократно приводили проправительственные СМИ и политики. Орбан даже публиковал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором венгры якобы воюют на стороне Украины.

«Мы не хотим, чтобы наших детей отправляли на украинский фронт в форме венгерской армии или даже на украинскую территорию, и чтобы они возвращались в гробах», — говорилось в описании к видео.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По итогам окончательного подсчета голосов, оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра будет иметь 141 мандат в парламенте, то есть парламентское большинство. Партия Фидес венгерского премьера Виктора Орбана получит 52 места в парламенте, а Наша семья — шесть.

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15 апреля Мадьяр заявил, что президент Венгрии на учредительном заседании парламента попросит его сформировать следующее правительство, которое может быть приведено к присяге до середины мая или несколько раньше.

Он отметил, что одним из его первых шагов на посту главы правительства станет приостановление работы государственных СМИ.

Мадьяр также говорил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

22 апреля стало известно, что Петер Мадьяр примет присягу премьер-министра Венгрии 9 мая.