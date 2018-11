Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека - глава МВД Британии

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид не поддерживает российского кандидата на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

На своей странице в Twitter британский чиновник написал, что руководителем организации должен быть представитель той страны, которая не нарушает международное право и уважает права человека.

"Являясь ключевым глобальным партнером в области безопасности, жизненно важно для авторитета Интерпола, чтобы следующий президент был из страны, которая следует международным правилам и нормам, и уважает права человека", - написал Джавид.

Министр отметил, что нынешний исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян из Южной Кореи имеет поддержку Великобритании.

As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support