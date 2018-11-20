21 ноября 2018, среда

Интерпол должен возглавить представитель страны, которая уважает права человека - глава МВД Британии

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Глава МВД Великобритании не поддерживает кандидатуру россиянина на пост президента Интерпола

Глава МВД Великобритании не поддерживает кандидатуру россиянина на пост президента Интерпола

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид не поддерживает российского кандидата на пост президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

На своей странице в Twitter британский чиновник написал, что руководителем организации должен быть представитель той страны, которая не нарушает международное право и уважает права человека.

"Являясь ключевым глобальным партнером в области безопасности, жизненно важно для авторитета Интерпола, чтобы следующий президент был из страны, которая следует международным правилам и нормам, и уважает права человека", - написал Джавид.

Министр отметил, что нынешний исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Ян из Южной Кореи имеет поддержку Великобритании.

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Напомним, что 21 ноября состоятся выборы нового главы Интерпола. Фаворитом СМИ называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

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Украина и Литва заявили, что могут выйти из Интерпола в случае победы на выборах главы организации российского генерала.

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