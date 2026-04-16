Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, прибудет в нидерландский Мидделбург на церемонию вручения Four Freedoms Awards.

Об этом сообщает NOS.

Награду он получит от имени всего украинского народа.



По данным NOS, на церемонии будут присутствовать король Нидерландов Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и премьер-министр Роб Йеттен. Издание отмечает, что из соображений безопасности до последнего момента не было понятно, прибудет ли Зеленский лично.

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После церемонии Зеленский должен провести отдельную встречу с Йеттеном. Стороны планируют обсудить начало совместного производства беспилотников и другие направления сотрудничества. Отдельно президент Украины пообщается с королем относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Нидерландов.

Four Freedoms Awards основаны на четырех принципах свободы, которые президент США Франклин Делано Рузвельт провозгласил в 1941 году: свобода слова, свобода вероисповедания, свобода от нужды и свобода от страха. В этом году международную награду присудили Зеленскому и украинскому народу.

О том, что Зеленский и украинский народ получат International Four Freedoms Award 2026, объявили еще 6 января. Тогда организаторы отметили, что эта награда является признанием мужественной борьбы Украины за свободу и демократию.